У Києві знайшли тіло бізнесмена з Кривого Рогу [ Редактировать ]
У центрі столиці у власній квартирі знайшли тіло бізнесмена з Кривого Рогу Леоніда Вульфа. За версією правоохоронців, чоловік вистрілив собі у голову.
Тіло знайшли друзі, які прийшли провідати бізнесмена, адже той довго не виходив на зв'язок. Чоловік залишив записку. Нині проводять експертизу. За даними ЗМІ, загиблий займався продажем металопродукції.
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