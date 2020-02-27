У Британії влаштували Масничний королівський футбольний матч [ Редактировать ]
На сході Англії в містечку Ешборн відбувся Масничний королівський футбольний матч. Зовні це дійство більше схоже на протистояння "стінка на стінку". Адже кількість учасників гри з обох боків - не обмежена. Та й розмір поля приголомшує - понад 5 кілометрів завдовжки. Саме тому голи в такій забаві - справа рідкісна. Протистояння команд обмежується намаганням забрати м'яча в супротивника.
Традиція влаштовувати її сягає корінням кінця 19 століття. Відтоді матчі скасовували тільки під час двох епідемій ящура.
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