Працівник броварні розстріляв колег по роботі [ Редактировать ]
Масова стрілянина у США. Інцидент стався на території броварні міста Мілвокі, штат Вісконсин. 51- річний працівник відкрив вогонь по своїх колегах. П'ятеро - загинуло на місці.
Поліція оточила район, у школах поблизу скасували заняття, також зачинили крамниці та бізнес-установи. Пізніше чоловік застрелився сам. Чому влаштував бійню - невідомо.
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