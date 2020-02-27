У Таїланді військовослужбовець захопив у заручники відвідувачів торгового центру

Сержант Чакрапант Тхомма спочатку застрелив свого командира і ще двох товаришів по службі. Озброївшись кулеметом, приїхав у місто. На вході в торговий центр почав стріляти у відвідувачів і захопив у заручники близько двадцяти осіб