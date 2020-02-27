В четверг, 27 февраля, стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом. Об этом сообщает агентство Irna.

Как сообщается, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

По данным Министерства здравоохранения в Украине не выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.