У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом. Об этом сообщает агентство Irna.
Как сообщается, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.
По данным Министерства здравоохранения в Украине не выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
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Отметим, что еще несколько дней назад официально в стране за было случаев заражения