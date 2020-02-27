Прощеное воскресенье всегда приходится на последний день Масленицы. Этот день последний перед наступлением Великого поста.

Прощеное воскресение - это особенный день, который требует от человека немалого духовного усилия. Мало прийти в церковь и исповедаться, как этого требует традиция. Необходимо искреннее испросить прощения у всех, кого обидел и постараться, чтобы те, кто пострадал от твоего пренебрежительного и грубого обращения, тоже смогли от души простить тебя.

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С просьбами о прощении люди обращаются не только к живым, но и к усопшим, перед которыми чувствуют свою вину.

Прощения просят вслух. Отвечают в Прощеное воскресенье "Бог простит, меня прости" или "Бог простит, и я прощаю". Просить прощения принято с заката до самой ночи и в последний раз употреблять скоромную пищу (но без мяса).

В Прощеное воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться, ругаться или впутываться в конфликты.

Напомним, что за неделю до Великого поста в Украине празднуют Масленицу. В это время принято гадать. Смотрите, как узнать свою судьбу.