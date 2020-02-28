Добре виспатися в літаку - легко. Авіа-розробники з Нової Зеландії презентували спальну капсулу для пасажирів економ-класу. Триповерховий бокс на шість місць схожий на купе потяга.

Автори вважають, така новація буде затребуваною на далеких безпересадних рейсах. Щоправда, коли можна буде скористатися авіа-ліжком, - наразі не відомо. Модель ще треба допрацювати відповідно до правил безпеки польотів.