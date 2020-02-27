В "Борисполе" показали, как пассажиры проходят проверку на коронавирус [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" показали, как пассажиры, прилетающие из стран, где были выявлены случаи инфицирования коронавирусом, проходят температурный скрининг. Об этом сообщают в Международном аэропорту "Борисполь".
"Сотрудники медпункта аэропорта "Борисполь" и представители отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Украины присоединились к проверке температуры у пассажиров, прилетающих из стран, где были выявлены случаи инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в аэропорту напомнили, что в терминале установлены диспенсеры с дезинфицирующими растворами.
"Желаем всем крепкого здоровья и просим быть терпеливыми к временным неудобствам. Также напоминаем что в терминалах аэропорта установлены диспенсеры с дезинфицирующими растворами. В терминале "D": в зале прилета, перед кабинами паспортного контроля (на прилет и на вылет), транзитной зоне; В терминале "F": перед кабинами паспортного контроля (на прилет и на вылет), зал выдачи багажа", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.
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