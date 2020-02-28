Коронавірус шириться Європою: у ЄС фіксують нові випадки захворювання [ Редактировать ]
Число жертв, спричиненої корона-вірусом пневмонії, у світі зросло до 2 858 осіб. Заражених - майже 83,5 тисячі. Здолали хворобу близько 37 тисяч людей. Країнами, з найшвидшим прогресом інфекції, залишаються Китай, Південна Корея та Італія. Перший випадок Coovid-19 зареєстровано у Білорусі - там заслаб студент, який прибув з Ірану.
Як у різних країнах світу намагаються протидіяти поширенню недуги - розкаже Ольга Жидецька.
Коронавірус шириться Європою. Випадки захворювання щодня фіксують у нових країнах ЄС. Інфікованих виявили у Нідерландах, Естонії та Литві. За добу на 20 недужих побільшало у Франції. У Німеччині зібрали антикризовий штаб із протидії епідемії. Ізольовувати міста, де зареєстровані пацієнти з Coovid-19, поки що не планують. Як і закривати кордони. Однак за мандрівниками стежитимуть пильніше.
"Пасажири, які прибувають з територій, де є спалах інфекції, відтепер зобов'язані зазначати місце, де вони мешкатимуть у ФРН. Це стосується не тільки рейсів із Китаю, а й Південної Кореї, Японії, Ірану та Італії", - наголошує Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.
Карантинні заходи та знезараження запроваджують у грецьких Салоніках. Там також підтвердили нові випадки інфікування.
Маски та дезінфектори у міських аптеках розкупили ще кілька днів тому, ледь зачувши про підозру щодо хворих.
З довжелезної черги за захисними засобами розпочинається день і в Сеулі. Південна Корея нині на другому місці у світі за кількістю недужих - їх понад дві тисячі.
"У нас зо два десятки масок є вдома. Але ми переживаємо, що проблема затягнеться надовго. І у мене діти. Тож ми з дочкою прийшли, щоби купити ще масок", - говорить Сім Жин-Сук мешканка Сеула.
Влада країни проводить масштабні заходи з дезінфекції. Обробляють усі поверхні у громадських місцях.
У Японії, де число заражених наближається до тисячі, на місяць зачиняють школи. До середини березня не працюватиме Діснейленд у Токіо. А також обмежать масові заходи.
А в Китаї, що вже два місяці бореться з епідемією, по-своєму пристосовуються до нових реалій життя. Зокрема, автозаправки почали пропонувати водіям продуктові набори. Це зменшує потребу вирушати за покупками до людних місць.
"Вони можуть купити овочі. Є змога зробити онлайн-замовлення. Ми ідентифікуємо його за номером прав кермувальника і доправляємо харчі просто до машини. Це абсолютно безконтактний спосіб скупитися", - зазначає Ліу Ян, працівник АЗС.
Китайський уряд узявся викорінювати ймовірну причину епідемії. Хочуть заборонити торгівлю дикими тваринами для їжі. Гурманам, яких застануть за поїданням дичини, загрожуватимуть штрафи близько 3 тисяч доларів. А для крамниць, які не гребуватимуть таким товаром, - до 6 тисяч. Експерти вважають: спалах інфекції розпочався з ринку в китайському місті Ухань, де продавали різноманітну живність.
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