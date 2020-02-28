В Гонконге собаку поместили на карантин из-за коронавируса [ Редактировать ]
В китайском Гонконге собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
В пятницу, 28 февраля, власти Гонконга заявили о том, что помещают на карантин домашнюю собаку пациента, у которого обнаружили коронавирус, после того, как ее носовые и оральные образцы показали "слабый положительный результат на вирус".
Отмечается, что у животного не было никаких симптомов заболевания.
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации страны заявил, что проведет дополнительные тесты, чтобы выяснить, заражена ли собака вирусом или образцы были только результатом загрязнения окружающей среды.
"В настоящее время у департамента нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или могут быть источником инфекции для людей", - говорится в заявлении.
Собака пробудет на карантине две недели.
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