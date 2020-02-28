В Мексике подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это уже второй случай заражения смертельно опасным коронавирусом в Латинской Америке.
Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.
К слову, стало известно, когда появятся тесты для выявления коронавируса дома. Также читайте о том, что в Нидерландах подтвердили второй случай коронавируса.
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