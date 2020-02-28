Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это уже второй случай заражения смертельно опасным коронавирусом в Латинской Америке.

Читайте также В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.

К слову, стало известно, когда появятся тесты для выявления коронавируса дома. Также читайте о том, что в Нидерландах подтвердили второй случай коронавируса.

Ранее мы писали о том, что "Евровидение-2020" могут перенести из-за коронавируса.