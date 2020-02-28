Новозеландці розробили спальне місце у літаку [ Редактировать ]
Добре виспатися в літаку легко. Авіарозробники з Нової Зеландії презентували спальну капсулу для пасажирів економкласу. Триповерховий бокс на шість місць схожий на купе потяга.
Автори вважають, така новація буде незамінною у далеких безпересадних рейсах.
Щоправда, коли можна буде скористатися авіаліжком - наразі невідомо. Модель ще треба допрацювати відповідно до правил безпеки польотів.
по теме
Подросток угнал маршрутку и возил пассажиров по городу
В Ривне необычный случай произошел с маршрутным такси № 51
У Новій Зеландії презентували спальну капсулу для авіапасажирів
Авіа-розробники з Нової Зеландії презентували спальну капсулу для пасажирів економ класу - триповерховий бокс на шість місць схожий на купе потяга
В Харькове дрифтер напугал водителей опасными трюками (видео)
В Харькове дрифтера решил испытать удачу и выполнить опасные трюки посреди проезжей части
Обновление "сломало" Xiaomi
Жалобы начали поступать от многих пользователей смартфонов Xiaomi Mi8
Собака, банка с супом и подоконник: что забывали в общественном транспорте в прошлом году
Всего в 2019 году в транспорте пассажиры забыли около 2000 вещей