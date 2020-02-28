Одесская журналистка и блогер Елена Добровольская в своем Facebook раскритиковала мэра Одессы Геннадия Труханова за назначение Сергея Подгайного на должность заместителя городского головы.



Добровольская обвинила городского голову в назначении старых коррумпированных кадров времен беглого экс-президента Виктора Януковича, намекнув на совместные финансовые махинации чиновников.



"В контексте общего тренда откапывания старых портянок времен Пьодорича у нас тоже есть свои хедлайнеры. Все – как всегда: Геннадий Леонидович задним числом назначил себе вице-мэра, а именно Сергея Подгайного. Если взглянуть на его биографию и привязки ко всевозможным трухановским "Ростдорстроям" (которые удивительным образом умудряются выигрывать тендеры), то там много вкусного. Теперь именно этот дядя будет заниматься сферой строительства в Одессе, тем более, что 15-летний опыт не пропьешь и в карты не проиграешь. Схемы, "крыша", мутки (в том числе и с историческими памятниками) обязательно пригодятся в новых межгалактических проектах застройки каждого полезного сантиметра разнообразной бетонной дичью. Ну и денежки за выдачу разрешений на незаконное строительство сами себя не "заработают". А вообще, конечно, Геннадий Леонидович плохого человека вице-мэром задним числом не назначит. Хорошие сапоги, надо брать", – написала блогер.

24 февраля Труханов подписал распоряжение о назначении Сергея Подгайного заместителем городского головы Одессы, 27 числа представил его на заседании горисполкома, писала "Думская".



Сергей Подгайный с 2005 года сменил ряд руководящих должностей в органах власти: был начальником управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, председателем Приморской райадминистрации Одессы, начальником управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, заместителем мэра Одессы Костусева, а также главой "Укравтодора", сообщало издание.