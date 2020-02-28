Петро Порошенко нині таки прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Запрошували його вже багато разів, іноді він і справді приходив, але переважно - відмовлявся. Допоки не нависла реальна загроза примусового приведення на допит.

Із п'ятим президентом під ДБР прибула і велика група підтримки: адвокати, депутати та активісти. Усі вони наполягають, що переслідування Порошенка політичне. А сам він стверджує, що такі допити - це спроби додати видовищ до не дуже хлібного життя українців. Однак і це - ще не все на сьогодні.

Нібито у ДБР нарешті підготували підозру Порошенку. Про це повідомили джерела сайту "Українська правда". Проте, як стверджують журналісти, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка буцімто не погодив цей документ - мовляв, недобре підготували.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає. Цікаво, скільки ж разів Порошенко вже пошкодував, що свого часу створив ДБР, називаючи це великим кроком у боротьбі з посадовими злочинами.

"Як ви бачите, сьогодні нас тут багато зібралося людей для того, щоб продемонструвати: "Європейська солідарність" і українці нічого не бояться, "Європейська солідарність" і українці, ми дякуємо, до речі, українцям за таку підтримку "Європейської солідарності", ми не дамо розгорнути політичні переслідування, ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи", - говорить Петро Порошенко, екс-президент України.