В Катаре зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Первый случай заражения смертельно опасным коронавирусом, вспышка которого началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, зафиксирован в Катаре.
Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило "Катарское информационное агентство" со ссылкой на Минздрав страны.
"Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.
В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом.
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