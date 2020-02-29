В Катаре подтвердили первый случай коронавируса/ Фото: nashemisto.dp.ua

Первый случай заражения смертельно опасным коронавирусом, вспышка которого началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, зафиксирован в Катаре.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило "Катарское информационное агентство" со ссылкой на Минздрав страны.

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"Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.

В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом.

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