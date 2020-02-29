В пятницу вечером, 28 февраля, в Монако подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Monaco Matin.

Инфицирование коронавирусом выявили у 50-летнего мужчины. "Больной был госпитализирован в больницу французского города Ницца", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас состояние зараженного коронавирусом мужчины "не вызывает беспокойства".

К слову, в Италии от коронавируса умерли уже 14 человек, заражены более 500.

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