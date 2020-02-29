В Монако подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 28 февраля, в Монако подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Monaco Matin.
Инфицирование коронавирусом выявили у 50-летнего мужчины. "Больной был госпитализирован в больницу французского города Ницца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас состояние зараженного коронавирусом мужчины "не вызывает беспокойства".
К слову, в Италии от коронавируса умерли уже 14 человек, заражены более 500.
Ранее мы писали о том, что в семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом. Также читайте о том, что Женевский автосалон 2020 отменили из-за коронавируса.
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