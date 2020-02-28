В семи столичных больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус Covid - 19. Три базы предназначены для взрослых, три – для детей и также есть одна специальная база для беременных. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, базы обустроены в медицинских центрах, персонал которых подготовлен к различного вида эпидемий.

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В частности, это инфекционные отделения в следующих заведениях: Александровская клиническая больница, Киевская городская больницы № 4, Киевская клиническая больница № 9, городские детские клинические больницы № 1 и № 2, городская детская инфекционная больница, Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

"Всего развернуто 482 койки, из них для взрослых - 237 коек, для детей - 200 и 45 - для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких", - отметил Кличко.

Он заявил, что во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи. Также подготовлено две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день, при необходимости это будут делать трижды в сутки. Персонал городских больниц Киева проходит обучение, где специалисты объясняют как выявить этот опасный вирус и как оказывать первичную помощь больным.

Кличко также отметил, что весь коммунальный общественной транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Также он сообщил, что столичные власти планируют в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева.

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