Коронавирус "добрался" до Армении [ Редактировать ]
В Армении обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Около двух часов назад, к сожалению, подтвердился первый случай коронавируса. Пациентом оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля с супругой вернулся из Ирана", - написал Пашинян в "Фейсбуке".
"На момент обращения в больницу у него была температура. Сейчас температуры нет. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты. Правительство Армении предпримет необходимые меры, запланированные предписаниями Всемирной организации здравоохранения. Имевшие контакт с пациентом люди будут изолированы", - отметил премьер Армении.
Он также рассказал, что они изолирую еще 30 граждан.
Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.
Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.
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