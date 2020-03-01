В Армении обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Около двух часов назад, к сожалению, подтвердился первый случай коронавируса. Пациентом оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля с супругой вернулся из Ирана", - написал Пашинян в "Фейсбуке".

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"На момент обращения в больницу у него была температура. Сейчас температуры нет. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты. Правительство Армении предпримет необходимые меры, запланированные предписаниями Всемирной организации здравоохранения. Имевшие контакт с пациентом люди будут изолированы", - отметил премьер Армении.

Он также рассказал, что они изолирую еще 30 граждан.

Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.