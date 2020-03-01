По состоянию на субботу, 29 февраля, количество смертей от коронавируса возросло до 2932 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. людей. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

Так, наибольшее количество смертей, после Китая, зафиксированная в Иране - от коронавируса умерли 43 человека, тогда как заразились 593.

В Италии зафиксировано 1128 случаи инфицирования - на 307 больше за предыдущие сутки. Умерли 29 человек.

Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.