Розбірки на місцях. У регіонах продовжують боротися за владу і не тільки. Приміром, вже не один місяць точиться боротьба за харківський ринок "Барабашово". І ось черговий випадок. Вінницькі правоохоронці продовжують слідство щодо захоплення Жмеринської міської ради. Нагадаю, минулого четверга група молодиків намагалася вдертися до адмінбудівлі та зірвати засідання.

Чому? І чи вдалося затримати рейдерів? Більше подробиць - у матеріалі.

Бажаєте провести засідання міської ради? Тоді готуйтеся до штурмів!

"Боже! Перестаньте, люди, я вас прошу! Що ви робите? Перестаньте!"

Та заблокованою адмінбудівлею:

"Трощили, били, кидали, людей травили газом и всім іншим".

Тож чому засідання міськради перетворилося на масові безлади? Спочатку на сесії розглядали справи буденні - нагороджували містян, обговорювали план розвитку міста. Аж раптом підняли питання про недовіру місцевому голові.

"Я принял это решение, и сам лично поставил на голосование о своем недоверии. Меня поддержали 25, только 3 проголосовали против", - говорить Юрій Світлак, секретар Жмеринської міської ради, в.о. Жмеринського міського голови.

Зупинити роботу міськради законно не вдалося.

"Остановились два автобуса. Больших. С которых выбежали ребята спортивной статуры и начали бежать, не идти, а бежать. С пакетами, в которых, как оказалось, лежали камни, булыжники, всякие принадлежности для физического устранения", - розповідає Юрій Світлак, секретар Жмеринської міської ради, в.о. Жмеринського міського голови.

Ну а далі - справа техніки. Та фізичної сили. Кілька десятків "тітушок" починають штурмувати адмінбудівлю. Під гарячу руку псевдоактивістів потрапили і депутати, і навіть поліцейські!

"Вчинили бійку з депутати Жмеринської міської ради та з поліцейськими, які проводили затримання хуліганів", - повідомив Юрій Педос, начальник ГУНП у Вінницький області.

Внаслідок сутичок постраждали вісім правоохоронців. Зараз усі проходять реабілітацію в місцевій лікарні. Затримали більш ніж двадцять псевдоактивістів. Розпочато кримінальне провадження.

"Ми будемо дуже жорстко реагувати, тому що ніхто не має права ні на кого нападати. Ніхто не має права захоплювати адмінприміщення, зривати сесії, спричинити тілесні ушкодження людям, - тим більше, поліцейським", - наголосив Юрій Педос, начальник ГУНП у Вінницький області.

Як виявилося, більшість затриманих - не місцеві.

"Вони там коли були у коридорі уже затримані, - то Хмельницький, Вінниця, - представлялись. Просто діти так захотіли "заробити кошти". На жаль. Тому що діти, починаючи з 17 років", - наголосила Оксана Калінська, депутат Жмеринської міської ради.

Втім, метою провокаторів, упевнені місцеві депутати, було не тільки зірвати засідання, а й дискредитувати чинну владу. Адже до місцевих виборів залишилося кілька місяців.

"У нас наступають чергові вибори. Будуть проводитися вибори до місцевої влади. Зокрема на очільника міста і на депутатів. Люди просто вирішили захопити владу. От і все", - зазначила Оксана Берецька, депутат Жмеринської міської ради.

І тут виникає головне питання: чи можливо було уникнути протистояння? Як виявилось, правоохоронці знали про майбутні провокації.

"Я сообщил начальнику полиции города, Присяжнюку. Я сообщил замначальнику полиции Якурчику, я сообщил начальнику СБУ города", - зазначив Юрій Світлак, секретар Жмеринської міської ради, в.о. Жмеринського міського голови.

Наразі, триває слідство. Напередодні 22 учасникам заворушень обрали запобіжний захід. Частину з них залишили під вартою, решту - відправили під домашній арешт.

А місцеві депутати звернулися до президента з проханням вплинути на ситуацію.