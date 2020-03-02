Масляна неділя: на Харківщині попрощалися із зимою за християнським традиціями [ Редактировать ]
Відсьогодні у християн східного обряду розпочинається Великий піст. Триватиме він сім тижнів, до Великодня. За традицією, в переддень посту українці святкують Масницю. Просять одне в одного пробачення та гучно проводжають зиму.
Як святкували на Харківщині - розповість Світлана Шекера.
У Попівці жінки розповідають, млинці з якою начинкою приготували до столу:
"З бананом, огірок, оселедець, гриби, ікра натуральна червона. Потом мак. У корзинках гриби і творог. Ми старалися - 12 видів щоб було", - говорить Любов Касян, жителька Попівки.
В останній день Масниці прийнято частувати смаколиками. Тож на площі в Краснограді хазяйки запрошують кожна до свого столу:
"Люди салом об'їдаються, масляна сметана ріками розливається! Пряники, булочки, для хорошої публіки!"
"Млинці з сиром, млинці в маслі - ой, які ж ви то насправді прекрасні!"
Тут же кухар ділиться рецептами млинців:
"Молочка побольше не жалійте, молочка, солі щепотку, сахара, мукички, яйцо одне, все. Дуже тщатєльно збивать, міксером. І не буде комочків, і будуть млинчики замєчатєльні" (тут і далі - авторська стилістика збережена).
Частуванням, а ще - веселими гуляннями на Масницю завжди будили весну.
"У нас така колекція, зустрічається весна з зимою. Ви бачите це дерево надії. Дерево любові зелене весна і біле - це зима. Нехай у всіх у душах панує весна, любов і щастя!", - наголосила Оксана Багатирьова, жителька Краснограда.
А галасливими розвагами - проганяли зиму:
"Шапки летять, очки летять! Пір'я летить! Ото я розумію, бій! Ото Схватка! Давай, давай, давай!"
А ще - в цей день просили пробачення:
"Це є останній день масляної. Називається Прощенное воскресенье. Оце кого знайомих бачу, кажу, простіть мене, якщо я вас колись обідила, вони мене тоже просять прощєнія. Ще й отвічаєм по-православному: Бог простить, і я вас прощаю", - говорить Тетяна, жителька Краснограда.
А після заходу сонця спалять солом'яні опудала марени - щоб новий рік був урожайним.
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