Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала дерзким мини, ошарашила фанатов откровенным фото в купальнике. Так, снимок появился на личной странице певицы в Instagram.

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"Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал но как же я рада, что все получилось! mikeyasinsky мой неизменный автор, на всех совместных отдыхах! Ну и традиционно: какое фото лучше?" - подписала фото звезда.

"Классная фигурка", "Ракета", "Бомба", "Идеальная", "Красотка и точка", "Барби", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой шокировала вокалом, а также Могилевская поразила фанатов королевским образом.

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