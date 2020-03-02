В понедельник, 2 марта, в Португалии у двух мужчин обнаружили китайский коронавирус. Один из них вернулся из Италии, другой - из Испании. Об этом сообщает Observador, ссылаясь на Министра здравоохранения Марту Темидо.

У 60-летнего мужчины симптомы коронавируса стали появляться 29 февраля. Недавно он вернулся с севера Италии, где произошла вспышка коронавируса. Он прошел лабораторные обследования в местной больнице, также его инфицирование коронавирусом подтвердила национальная лаборатория.

Читайте также Коронавирус в Китае: врачи пересадили легкие больному

Другой положительный результат – у 33-летнего португальца, который вернулся из Валенсии в Испании. У него обнаружили коронавирус после обследований в местной больнице Порту. Сейчас ждут подтверждения в национальной лаборатории.

Инфицированных португальцев госпитализировали в больницу в Порту. Их состояние стабильное.

По словам Министра, сейчас устанавливают людей, контактировавших с заболевшими, для наблюдения за ними.

Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус.

Также читайте новость о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.