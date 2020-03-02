В Португалии зафиксировали первые случаи коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Португалии у двух мужчин обнаружили китайский коронавирус. Один из них вернулся из Италии, другой - из Испании. Об этом сообщает Observador, ссылаясь на Министра здравоохранения Марту Темидо.
У 60-летнего мужчины симптомы коронавируса стали появляться 29 февраля. Недавно он вернулся с севера Италии, где произошла вспышка коронавируса. Он прошел лабораторные обследования в местной больнице, также его инфицирование коронавирусом подтвердила национальная лаборатория.
Другой положительный результат – у 33-летнего португальца, который вернулся из Валенсии в Испании. У него обнаружили коронавирус после обследований в местной больнице Порту. Сейчас ждут подтверждения в национальной лаборатории.
Инфицированных португальцев госпитализировали в больницу в Порту. Их состояние стабильное.
По словам Министра, сейчас устанавливают людей, контактировавших с заболевшими, для наблюдения за ними.
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