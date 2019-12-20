Португалию накрыл мощный шторм "Эльза" [ Редактировать ]
В Португалии шторм "Эльза" повалил деревья, повредил дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, передает Euronews.
На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества.
В Лиссабоне для безопасности полностью прекращено движение по реке Тахо.
Ранее сообщалось, что синоптики удивили украинцев резкой сменой прогноза погоды.
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