В Португалии шторм "Эльза" повалил деревья, повредил дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, передает Euronews.

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На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества.

В Лиссабоне для безопасности полностью прекращено движение по реке Тахо.

Ранее сообщалось, что синоптики удивили украинцев резкой сменой прогноза погоды.