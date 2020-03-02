В понедельник, 2 марта, стало известно, что китайские врачи в городе Уси (восточная провинция Цзянсу) провели сложнейшую операцию по пересадке двух легких пациенту, у которого был выявлен новый тип коронавируса. Об этом передает "ТАСС".



Как сообщил местный информационный ресурс Shine, трансплантация была проведена в минувшие выходные в Народной больнице города и прошла успешно.

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