Коронавирус в Китае: врачи пересадили легкие больному [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, стало известно, что китайские врачи в городе Уси (восточная провинция Цзянсу) провели сложнейшую операцию по пересадке двух легких пациенту, у которого был выявлен новый тип коронавируса. Об этом передает "ТАСС".
Как сообщил местный информационный ресурс Shine, трансплантация была проведена в минувшие выходные в Народной больнице города и прошла успешно.
Ранее мы писали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. В Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
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Podrobnosti.ua ранее писали о том, что ЕС повысил уровень угрозы заражения коронавирусом.
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