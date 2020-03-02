Десятки людей не можуть потрапити на свої робочі місця. На Чорнобильській атомній електростанції від працівників організацій, які працюють у зоні відчуження почали вимагати гроші за прохід через КПП "СЕМІХОДИ". Зробили це без попередження - за розпорядженням директора ДП. На пункті пропуску встановили турнікети з терміналами, через які працівники підрядних організацій мають з власної кишені оплачувати проїзд електричкою "Славутич-Семіходи-Славутич".

Про це у Facebook розповіла одна із працівниць, Світлана Кочіна. Жінка оприлюднила відео, у якому близько 100 людей не можуть потрапити на свої робочі місця. Високопосадовці, які фізично блокували прохід - не змогли пояснити підстави нововведень.

Тільки додали, що сплачувати за проїзд мають працівники тих організацій, які не уклали угоди про фінансування проїзду електричкою власного персоналу.

Скандальне нововведення активно обговорюють у місцевих пабліках. Працівники обурюються, а фінансову схему ЧАЕС називають незаконною.

Станція фінансується з держбюджету і за міжнародні гранти. Сама ЧАЕС має господарські кошти, але не в достатній кількості для всіх потреб. Оплата за проїзд (Славутич-Семіходи-Славутич) здійснюється з бюджетних коштів. І коли кажуть, що станція платить, то це і мої і ваші податки. Це перше.

"Друге. Для проведення розрахунків повинні бути відпрацьовані всі питання, процеси як це зробити, дотримуючись законність. Цей процес почався в 2019 році, але до цих пір з підприємствами зони відчуження так і не вирішене. Блокування допуску до роботи працівників, коли їм видані перепустки (дозвільні документи) на знаходження в зоні відчуження, суперечить всім документам ЧАЕС, а крім цього ДАЗВ", - каже Світлана Кочіна, внутрішній аудитор підприємства.