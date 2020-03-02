Коронавирус в Италии: число погибших резко возросло [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, возросло количество жертв коронавируса. Так, в Италии от Covid-19 умерли 52 человека. Об этом сообщает агентство ANSA.
По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.
"Это на 258 больше, чем вчера", - уточнил чиновник.
Также он заявил о резком увеличении погибших от инфекции. По словам Борелли, со вечера 2 марта в Италии подтверждено 52 смерти от коронавируса.
Накануне сообщалось о 34 смертельных случаях. Еще 149 человек (на 66 больше, чем вчера) полностью выздоровели.
Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус. Также читайте новость о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Кроме того, еще в двух странах подтвердились первые случаи заражения коронавирусом.
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