В понедельник, 2 марта, возросло количество жертв коронавируса. Так, в Италии от Covid-19 умерли 52 человека. Об этом сообщает агентство ANSA.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

"Это на 258 больше, чем вчера", - уточнил чиновник.

Читайте также В Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека

Также он заявил о резком увеличении погибших от инфекции. По словам Борелли, со вечера 2 марта в Италии подтверждено 52 смерти от коронавируса.

Накануне сообщалось о 34 смертельных случаях. Еще 149 человек (на 66 больше, чем вчера) полностью выздоровели.

Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус. Также читайте новость о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Кроме того, еще в двух странах подтвердились первые случаи заражения коронавирусом.