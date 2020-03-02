В метро задержали мужчину с гранатами [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Харькове, на станции метро "Южный вокзал", у мужчины нашли две гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Полиция остановила мужчину с рюкзаком, когда тот проходил через турникеты.
"При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату Ф-1 и 1 гранату РГД-5 с запалами к ним", - сказано в сообщении.
Задержанный оказался жителем Кировоградской области. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Теперь гранаты направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают, где мужчина приобрел гранаты и с какой целью их хранил. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта
Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
по теме
У Харкові підприємці почали обороняти торгівельний центр "Барабашово" від рейдерських атак та будівельної техніки
Кругова оборона. Підприємці Харківського ринку "Барабашово" обклалися шинами і протитанковими їжаками - кому даватимуть бій?
Кожара отказался от следственного эксперимента
В понедельник, 2 марта, появилась информация о том, что экс-глава МИД Украины Леонид Кожара попал в больницу
В Киеве автохама засыпали мусором (фото)
В понедельник, 2 февраля, в Киеве, на Позняках, местные жители решили наказать автохама
Прощавай зима: на Харківщині за підтримки Юлії Світличної провели святкування Масниці
Масниця - старослов'янське свято, коли, перед початком посту, можна досхочу наїстися млинцями та варениками
В Харькове дрифтер напугал водителей опасными трюками (видео)
В Харькове дрифтера решил испытать удачу и выполнить опасные трюки посреди проезжей части