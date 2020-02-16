В Краматорске мужчина решил взять заложников и закрылся в квартире знакомой с ее 16-летней дочерью. Мужчина с гранатой грозился взорвать дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России .

Полиция провела спецоперацию и спасла семью. Сотрудники полиции Краматорска и Славянска, а также сотрудники спецподразделения патрульной полиции "ТОР" задержали преступника. К счастью, никто не пострадал во время инцидента.

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Во время спецоперации всю территорию возле дома семьи оцепили. Мужчина решил сдаться и самостоятельно вышел из квартиры. Как выяснилось, он решил взять заложников из-за ссоры со своей знакомой.

Начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

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