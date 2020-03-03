На Закарпатье, на границе Украины произошла жуткая трагедия. В районе села Деловое, был обнаружен мертвым 20-летний пограничник. Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - рассказала Леся Федорова.

Также пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что они также открыли дело по статье "умышленное убийство". Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти.

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