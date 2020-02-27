В Хмельницком полицейские устанавливают обстоятельства смерти 57-летнего мужчины, тело которого с ножевым ранением в районе сердца было обнаружено на улице Прибужской в ​​его собственном авто.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

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"Вчера, 26 февраля, около 20:20 на линию "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что по улице Прибужской в ​​салоне автомобиля "Опель Вектра" на водительском сиденье он обнаружил тело мужчины с ножевым ранением в районе грудной клетки", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство, обстоятельства произошедшего устанавливают. В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Также опрашивают родных, друзей, коллег погибшего. Поминутно изучают его маршрут по камерах наблюдения.

По словам правоохранителей, рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых как убийство, так и самоубийство.

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