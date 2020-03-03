Рада ЄС скликає зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною. Засідання запланували на завтра. Понад 10 тисяч мігрантів, переважно з Сирії, зібралися біля кордонів із Грецією та Болгарією. Минулого четверга в Анкарі оголосили, що Туреччина надалі не буде "буферною зоною", і силовики більше не стримуватимуть переселенців.

Лідери Євросоюзу, зокрема Ангела Меркель, заявила, що президент Ердоган "тисне" на Брюссель через чергову хвилю незаконних мігрантів, і назвала це "неприйнятним". На зустрічі міністри внутрішніх справ країн ЄС мають обговорити проблему біженців.

"Повністю розуміючи ситуацію та будучи готовими до діалогу та надання підтримки - я вважаю неприйнятним використовувати мігрантів як аргумент або рушійну силу у суперечці. Наша політика, та пункти нашої угоди із Туреччиною не ґрунтуються на подібних засадах. Ми не можемо використовувати людей як політичний інструмент. Державам-учасникам конфлікту треба швидше дійти компромісу, щоб не ставити людей у ще жахливіші умови життя, та не полегшувати роботу торговцям людьми", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.