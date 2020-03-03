В Египте нашли саркофаг с уникальным изображением (фото) [ Редактировать ]
В Египте ученые обнаружили уникальную находку. Археологи нашли саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке. Рисунок примерно с VII веком до н. э. Об этом сообщает Fox News.
Также, археологи ранее нашли около 300 гробниц, но самой важной находкой является рисунок леопарда. Этот рисунок символизирует огромную силу и власть. Леопарда изображали для защиты и передачи силы усопшему.
"Морда леопарда была нарисована прямо над головой умершего. Она была как своеобразная погребальная маска, которая передавала свои силы покойному", - рассказали археологи, обнаружившие рисунок.
Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила. Напомним, в Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Это была первая в 2020 году важная находка. А на юге страны нашли масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества.
Также мы писали о том, что ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого составляет более 1300 лет.
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