Ученые из Лондонского и Йоркского университетов показали результаты уникального исследования. Так, они предоставили возможность голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего при фараоне Рамсесе XI. Это было более трех тысяч лет назад. Об этом пишет Guardian News.

Ученые сделали мумии компьютерную томографию и получили сканы головы и шеи Несьямуна, по которым создали 3D-модель его речевого тракта.

Далее эту модель распечатали на 3D-принтере.

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Модель получилась не идеальной из-за повреждений языка и мягкого неба. Предполагается, что они вызваны аллергической реакцией на укус насекомого. Недостающие часть пришлось моделировать самим на компьютере. Но в целом того, что осталось, хватило, чтобы довольно точно воссоздать речевой тракт.

К распечатанному речевому тракту, по форме напоминавшему полую трубку, подключили модель рта и динамик. Так Несьямун и заговорил. Произнес он нечто среднее между английскими словами "bad" и "bed".

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