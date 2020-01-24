Древнеегипетская мумия заговорила (видео) [ Редактировать ]
Ученые из Лондонского и Йоркского университетов показали результаты уникального исследования. Так, они предоставили возможность голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего при фараоне Рамсесе XI. Это было более трех тысяч лет назад. Об этом пишет Guardian News.
Ученые сделали мумии компьютерную томографию и получили сканы головы и шеи Несьямуна, по которым создали 3D-модель его речевого тракта.
Далее эту модель распечатали на 3D-принтере.
Модель получилась не идеальной из-за повреждений языка и мягкого неба. Предполагается, что они вызваны аллергической реакцией на укус насекомого. Недостающие часть пришлось моделировать самим на компьютере. Но в целом того, что осталось, хватило, чтобы довольно точно воссоздать речевой тракт.
К распечатанному речевому тракту, по форме напоминавшему полую трубку, подключили модель рта и динамик. Так Несьямун и заговорил. Произнес он нечто среднее между английскими словами "bad" и "bed".
Читайте также о том, как ученые Сассекского университета создали уникальную анимированную 3D-голограмму, которую можно потрогать и услышать.
по теме
На Земле нашли древнюю космическую пыль
Доцент Чикагского университета Филипп Хек, который участвовал в исследовании, рассказал подробности
Две минуты до конца света: стрелки на часах Судного дня передвинули вперед
Так близко к "глобальной катастрофы" человечество еще не было
Егейські острови перетворились на суцільне гетто для мігрантів
Аби привернути увагу грецької влади і Євросоюзу до цієї проблеми, влаштували масштабні протести
Форум в Давосе: Зеленский подготовил спецзаявление
Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением
Форум в Давосе: какие "сюпризы" готовят организаторы
С 21 по 24 января в Швейцарии, в Давосе, пройдет всемирный экономический форум