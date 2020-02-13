В Египте, в провинции Дакахлия, в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан, археологи нашли 83 древних захоронения. Об этом говорится в сообщении министерства по делам памятников древности страны.

Так, Мустафа аль-Вазири, глава Высшего совета по делам древности, уточнил, что 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.

Эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.

По словам аль-Вазири, глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии.

Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

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