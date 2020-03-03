США зберігатимуть "кримські" санкції проти Росії [ Редактировать ]
Сполучені Штати не скасовуватимуть "кримські" санкції проти Росії, допоки вона не виведе своїх військ з окупованого нею українського півострова, - про це заявив представник США при ОБСЄ Джеймс ГІлмор.
Він також зазначив, що Вашингтон залишить у силі економічні обмеження, введені через війну на Донбасі. Міністерство фінансів США регулярно продовжує антиросійські санкції, спричинені агресією РФ проти України. У січні Мінфін вкотре розширив "чорний" список. Зокрема, під санкції потрапили прокремлівські організатори незаконних виборів в анексованому Криму.
по теме
Окупація Криму: Майк Помпео зробив гучну заяву
Заяву глави Державного департаменту США Майка Помпео оприлюднили на сайті відомства
Засідання Генасамблеї ООН: Україна закликає ввести миротворців на Донбас
Вдруге в історії ООН засідання щодо питання окупованого Донбасу і анексованого Криму обговорюють на Генеральній асамблеї
Генасамблея ООН розглядає питання окупованих українських територій
В ООН кожна держава має право висловитися з будь-якого питання - і в цьому сила організації і одночасно її слабкість
США ввели санкції проти трьох російських компаній
У Вашингтоні вважають, що провідні російські підприємства оборонної галузі постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії
Дональд Трамп продовжив кримські санкції проти Росії
Санкції, запроваджені проти Росії через анексію Криму, Дональд Трамп сьогодні продовжив іще на рік. Американський президент пояснив: Москва, її дії та політика ставлять під загрозу національну безпеку та зовнішню політику Сполучених Штатів