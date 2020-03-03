Сполучені Штати не скасовуватимуть "кримські" санкції проти Росії, допоки вона не виведе своїх військ з окупованого нею українського півострова, - про це заявив представник США при ОБСЄ Джеймс ГІлмор.

Він також зазначив, що Вашингтон залишить у силі економічні обмеження, введені через війну на Донбасі. Міністерство фінансів США регулярно продовжує антиросійські санкції, спричинені агресією РФ проти України. У січні Мінфін вкотре розширив "чорний" список. Зокрема, під санкції потрапили прокремлівські організатори незаконних виборів в анексованому Криму.