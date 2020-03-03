Коронавирус и грипп: в чем разница заболеваний [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения назвали основные различия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа. Об этом сообщается в Twitter организации.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, COVID-19 - уникальный вирус, который не похож на обычный грипп. Однако обе инфекции вызывают респираторное заболевание и распространяются одинаково через маленькие капли жидкости из носа и рта зараженного.
Первое отличие: COVID-19 не передается так эффективно, как грипп
"Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к COVID-19", - заявил глава ВОЗ.
Второе отличие: COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем грипп
"В то время, как многие люди во всем мире получили иммунитет к сезонным штаммам гриппа, COVID-19 является новым вирусом, против которого ни у кого нет иммунитета", - объяснил Гебреисус.
Третье отличие: сдерживать сезонный грипп невозможно в отличие от COVID-19
"Мы не занимаемся отслеживанием контактов при сезонном гриппе, но страны должны делать это в отношении COVID-19, потому что это предотвратит инфекции и спасет жизни", - отметил глава ВОЗ.
Гебреисус заявил, что указанные отличия означают, что не стоит относиться к коронавирусу COVID-19 так же, как и к гриппу.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.
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