Во Всемирной организации здравоохранения назвали основные различия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа. Об этом сообщается в Twitter организации.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, COVID-19 - уникальный вирус, который не похож на обычный грипп. Однако обе инфекции вызывают респираторное заболевание и распространяются одинаково через маленькие капли жидкости из носа и рта зараженного.

Первое отличие: COVID-19 не передается так эффективно, как грипп

"Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к COVID-19", - заявил глава ВОЗ.

Второе отличие: COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем грипп

"В то время, как многие люди во всем мире получили иммунитет к сезонным штаммам гриппа, COVID-19 является новым вирусом, против которого ни у кого нет иммунитета", - объяснил Гебреисус.

Третье отличие: сдерживать сезонный грипп невозможно в отличие от COVID-19

"Мы не занимаемся отслеживанием контактов при сезонном гриппе, но страны должны делать это в отношении COVID-19, потому что это предотвратит инфекции и спасет жизни", - отметил глава ВОЗ.

Гебреисус заявил, что указанные отличия означают, что не стоит относиться к коронавирусу COVID-19 так же, как и к гриппу.

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