Во Франции 4-й человек умер от коронавируса/ Фото: lb.ua

Во вторник, 3 марта, во Франции от коронавируса умер четвертый человек. Им оказался 92-летний мужчина.

Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

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"В этот вторник в Морбиане было объявлено об еще одной смерти: это 92-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Франции заявили о пятом случае заражения коронавирусом.

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К слову, на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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