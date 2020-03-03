Франция подтвердила четвертую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, во Франции от коронавируса умер четвертый человек. Им оказался 92-летний мужчина.
Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.
"В этот вторник в Морбиане было объявлено об еще одной смерти: это 92-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Франции заявили о пятом случае заражения коронавирусом.
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К слову, на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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