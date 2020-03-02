В Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек [ Редактировать ]
В Беларуси выявили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения Беларуси, передает TUT.by.
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова рассказала, что результаты также проверят в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения.
Коронавирус зафиксировали в Минске и Витебске. Все пациенты хорошо себя чувствуют. У одного из пациентов даже не повышалась температура.
Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус.
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