В Беларуси выявили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения Беларуси, передает TUT.by.

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Заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова рассказала, что результаты также проверят в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус зафиксировали в Минске и Витебске. Все пациенты хорошо себя чувствуют. У одного из пациентов даже не повышалась температура.

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