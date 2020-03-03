Стало известно, что после катастрофы MH17 на Донбассе летом 2014 года правительство Нидерландов готовило военную операцию. Об этом пишет нидерландское издание Telegraaf.

Известно, что тысяча бойцов армии Нидерландов была готова к военной операции на территории Донбасса, однако в самый последний момент правительство отменило операцию. По данным Telegraaf, в кулуарах нидерландских властей тайно прорабатывался вариант военного вмешательства. В частности, с 20 июля в армейском штабе проходили встречи по планированию операции на Донбассе.

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План заключался в том, чтобы тысяча военных 11 аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением, которое бы помещалось в рюкзаках. Предполагалось, что они самостоятельно могли бы занять позиции и удерживать контроль над территорией площадью 35 квадратных километров. При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей.

Подготовка началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, а окончательное решение должно было быть объявлено вечером 23 июля.

"Мы все хотели сделать это главным образом потому, что масштабы этой катастрофы произвели большое впечатление на каждого солдата. Я верил в это. Все были хорошо обучены, у меня были супер солдаты", - заявил Telegraaf командир 11 аэромобильной бригады.

Также сообщается, что многих членов отряда отзывали из миссий в других странах. В частности, часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока они летели в Нидерланды, правительство приняло решение отменить операцию.

Уже во вторник, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков. На следующий день первый самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На востоке Украины осталась судебно-медицинская экспертиза, Нидерланды в итоге решили направить сорок невооруженных полицейских.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.