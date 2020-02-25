Катастрофа МН17: личности свидетелей сохранят в анонимности [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, стало известно, что нидерландская прокуратура сохранит личности тринадцати свидетелей по делу о катастрофе рейса МН17 в анонимности по соображениям безопасности. Об этом сообщает Nieuwsuur.
Сообщается, что анонимность свидетелей будет сохранена в связи со значительными рисками, которым могут быть подвергнуты свидетели. Отмечается, что они могут подвергаться угрозам здоровью и безопасности.
Также сообщается, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 года на их адреса. При этом неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.
Напомним, Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Boeing рейса МН-17. Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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