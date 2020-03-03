"Опозиційна платформа - За життя" закликає виплатити ветеранам війни матеріальну допомогу [ Редактировать ]
Влада має виплатити ветеранам війни одноразову допомогу розміром не менше ніж десять прожиткових мінімумів, - про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі вже подали до парламенту постанову про відзначення 75 річниці Перемоги. Пропонують також провести у всіх школах уроки пам'яті та зустрічі з ветеранами.
Нацбанк зобов'язати випустити ювілейну монету.
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