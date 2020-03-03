Влада має виплатити ветеранам війни одноразову допомогу розміром не менше ніж десять прожиткових мінімумів, - про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі вже подали до парламенту постанову про відзначення 75 річниці Перемоги. Пропонують також провести у всіх школах уроки пам'яті та зустрічі з ветеранами.

Нацбанк зобов'язати випустити ювілейну монету.