Аргентина подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает местное издание El Litoral.

Зараженного поместили в швейцарскую клинику в Буэнос-Айресе. По предварительной информации, аргентинец инфицировался вирусом в Италии или Испании.

На сегодня коронавирусом в Италии заразились больше 2 тыс. человек, Испания сообщила об 151 случае инфицирования.

Министр здравоохранения Аргентины анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет более детальную информацию о состояние аргентинца.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.

Также читайте о том, что Меркель не пожали руку из-за боязни коронавируса.