Коронавирус подтвердили еще в одной стране [ Редактировать ]
Аргентина подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает местное издание El Litoral.
Зараженного поместили в швейцарскую клинику в Буэнос-Айресе. По предварительной информации, аргентинец инфицировался вирусом в Италии или Испании.
На сегодня коронавирусом в Италии заразились больше 2 тыс. человек, Испания сообщила об 151 случае инфицирования.
Министр здравоохранения Аргентины анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет более детальную информацию о состояние аргентинца.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.
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