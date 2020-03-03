Неизвестные похитили 2 тыс. хирургических масок из больницы Марселя [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, во французском Марселе неизвестные похитили из больницы 2 тыс. хирургических масок. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в медучреждении.
По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения.
К слову, во Франции от коронавируса умер уже четвертый человек. Им оказался 92-летний мужчина.
Напомним, что первый случай коронавируса зафиксирован и в Украине. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
По состоянию на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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