Во вторник, 3 марта, во французском Марселе неизвестные похитили из больницы 2 тыс. хирургических масок. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в медучреждении.

По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения.

Читайте также Коронавирус и грипп: в чем разница заболеваний

К слову, во Франции от коронавируса умер уже четвертый человек. Им оказался 92-летний мужчина.

Напомним, что первый случай коронавируса зафиксирован и в Украине. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

По состоянию на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.