Меркель не пожали руку из-за боязни коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель. Он опасался коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда".
На видео можно увидеть, как канцлер протягивает руку Зеехоферу, но тот отказал ей в рукопожатии. Он жестом объяснил, что он не хочет пожать ей руку.
Меркель поняла и под дружный смех показала всем свои ладони. Немецкие СМИ сообщают, что министр выполнил свое обещание, когда он отказался от всех рукопожатий из-за вспышки коронавируса.
Ранее мы писали о том, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".
Также читайте о том, что ЕС повысил уровень угрозы заражения коронавирусом.
по теме
Авиакатастрофа МАУ: в Украину прилетит делегация из Ирана
В Украину прилетит делегация из Ирана
Главные новости 1 марта: что потрясло мир и Украину
Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть подборку главных новостей
Подозрения на коронавирус у двух украинцев не подтвердились - Минздрав
28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава сообщили о подозрении на COVID-19
Турция сбила два сирийских самолета
В Сирии, в Идлибе при попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета SU-24