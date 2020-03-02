В понедельник, 2 марта, во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель. Он опасался коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео можно увидеть, как канцлер протягивает руку Зеехоферу, но тот отказал ей в рукопожатии. Он жестом объяснил, что он не хочет пожать ей руку.

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Меркель поняла и под дружный смех показала всем свои ладони. Немецкие СМИ сообщают, что министр выполнил свое обещание, когда он отказался от всех рукопожатий из-за вспышки коронавируса.

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