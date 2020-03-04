В Амстердамі спустили на воду першу електричну зарядку для човнів [ Редактировать ]
В Амстердамі спустили на воду першу електричну зарядку для човнів. Підживитися еко-пальним судна зможуть безоплатно. Місцева влада обіцяє запустити близко сотні таких плавучих станцій до кінця наступного року.
Загалом до 2030 місто планує повністю заборонити транспорт з двигунами внутрішнього згорання аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу.
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