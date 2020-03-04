У Дніпрі продемонстрували готовність до коронавірусу [ Редактировать ]
Готовність до боротьби з коронавірусом продемонстрували рятувальники Дніпра. За 4 години вони облаштували мобільний медичний пункт. У ньому показали, як правильно проводити дезинфекцію. Більше розкажуть мої колеги.
За легендою, до мобільного медичного пункту прибуває автобус. У ньому 10 людей, яких дніпровські рятувальники мають перевірити на коронавірус. Пасажирів випускають лише після повної дезінфекції транспорту. Спочатку його миють водою, потім - хлорним розчином. Перед наметом для обстежень пасажирів просять зняти верхній одяг, його кладуть в окремі пакети. Усередині дві кабіни для потенційних інфікованих.
"Здесь проводится гигиеническая помывка всего тела обыкновенной водой. Их никто не поливает средством", - показує Ірина Андрєєва, експерт з епідеміології.
Далі - огляд лікарів. Фахівці - у захисних костюмах. Можливих заражених опитують: чи подорожували, з ким контактували, тощо.
Олександр Тиква, лікар:
"Скарги на стан здоров'я є? - Есть. - Які? Будь ласка, пред'являйте. - Озноб, недомогание. - Жар есть? - Жар есть".
У Богдана виявили симптоми коронавірусу. За легендою, він контактував з братом, який нещодавно повернувся з Італії. Чоловікові терміново роблять електрокардіографію. Фахівців кажуть: у польових умовах цей апарат найефективніший. Він фіксує показники тиску, серцебиття, а головне - рівень кисню у легенях.
"Якщо цифра падає нижче 90, то це трактується вже як "середньо- важкий стан" і він потребує навіть вже перед транспортуванням штучної вентиляції легень", - наголосив Олександр Герасимов, керівник мобільного пункту.
На тренувальному майданчику рятувальники відпрацьовують і оброблення хлорним розчином приміщень. А також демонструють обладнання для дезінфекції - за годину воно здатне знезаразити 160 комплектів одягу.
"Вот это непосредственно дезинфекционная камера. Здесь уже лежат вещи, можно укладывать так же вещи. Подаем сюда пар, и проходит сама обработка", - показує Олександр Берест, керівник групи РХБЗ.
Для дезінфекції транспорту й обстеження 10 людей рятувальникам та медикам знадобилося не більше 20 хвилин.
Рятувальники запевняють: за реальної потреби, розгорнути такий мобільний медичний пункт можна за 4 години.
по теме
Коронавірус в Україні: дружину захворілого направили на обсервацію
Дружину захворілого на коронавірус чернівчанина направили на обсервацію до медзакладу. Її забрала швидка у супроводі поліції
Китай звітує про успіхи в боротьбі з короновірусом
Із понеділка на роботу. Пекін повертається до звичного життя. Через спалах коронавірусу тисячам людей продовжили відпустки, які почалися ще на китайський новий рік
Заворушникам у Нових Санжарах обирають покарання
За фактами заворушень у Нових Санжарах правоохоронці повідомили про підозру вже п'ятьом громадянам. Їм обиратимуть запобіжний захід сьогодні
Українці намагаються зупинити коронавірус на кордоні
Перетнути рубіж на КПП "Тиса", а саме через цей пункт пропуску українці-заробітчани повертаються з Італії, відтепер можна тільки після перевірки температури
Коронавірус шириться Європою: які прогнози
Перші випадки зараження виявили в Австрії та Хорватії. Проте найбільше інфікованих Ковід-19 серед європейських країн в Італії