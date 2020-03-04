В среду, 4 марта, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура опубликовал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.

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"Ну вот и все. Вопросы сняты. Можно отправлять Гончарука в отставку и формировать новый Кабмин", - написал он.

К слову, заявление Гончарука датируется 3 марта.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета", - сообщает нардеп Качура.



Документ направляется для голосования в зал. Голосование пройдет на внеочередном заседании в среду, 4 марта, в 16:00.

Ранее мы писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.