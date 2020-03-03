На пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука возможно выберут нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом РБК-Украина сообщили несколько влиятельных источников в "Слуге народа".

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Как сообщил один из источников, Шмыгаля выберут на пост с "испытательным сроком", как это было с Арсеном Аваковым. А также, кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского на этот высокий пост больше не рассматривают.

В новом Кабмине останутся только Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. А также, на должностях могут оставить министра образования Анну Новосад и главу Минэкономики Тимофея Милованова.