Гончарук подал иск против Разумкова - Окружной админсуд Киева [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы суд запретил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову рассматривать 4 марта его заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева в социальной сети Facebook.
"Истец просит суд запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-нибудь из членов правительства", - сообщает пресс-служба ОАСК.
В суде отметили, что решается вопрос "наличия правовых основания для принятия мер обеспечения иска".
Однако, тем временем, пресс-служба Кабинета министров Украины опубликовала официальное опровержение этой информации.
Ранее мы писали, что Гончарук написал заявление об отставке.
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