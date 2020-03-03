Во вторник, 3 марта, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы суд запретил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову рассматривать 4 марта его заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева в социальной сети Facebook.

"Истец просит суд запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-нибудь из членов правительства", - сообщает пресс-служба ОАСК.

В суде отметили, что решается вопрос "наличия правовых основания для принятия мер обеспечения иска".

Однако, тем временем, пресс-служба Кабинета министров Украины опубликовала официальное опровержение этой информации.

Ранее мы писали, что Гончарук написал заявление об отставке.