В среду, 3 марта, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Так, на заседании фракции "Слуга народу" спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".

Как раньше мы сообщали, в новом Кабмине скорее всего останутся только Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. А также, на должностях могут оставить министра образования Анну Новосад и главу Минэкономики Тимофея Милованова.