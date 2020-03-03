Гончарук написал заявление об отставке - Разумков [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Так, на заседании фракции "Слуга народу" спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".
Как раньше мы сообщали, в новом Кабмине скорее всего останутся только Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. А также, на должностях могут оставить министра образования Анну Новосад и главу Минэкономики Тимофея Милованова.
Напомним, Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
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